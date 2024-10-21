Незапланированный визит Остина в Киев: Зеленского склоняют к переговорам?

Глава Пентагона Ллойд Остин в понедельник утром прибыл в Киев с не объявленным ранее визитом. Он планирует встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. Сам чиновник ограничился коротким комментарием в социальной сети: «Я вернулся на Украину в четвёртый раз в качестве министра обороны, продемонстрировав, что Соединённые Штаты вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину». Также он объявил о выделении пакета военных поставок Украине на 400 млн долларов. В него войдут боеприпасы и техника.

При этом западные СМИ намекают на то, что Киев вряд ли обрадуется итогам переговоров. CNN пишет, что визит проходит «на фоне успехов российских войск и приближающихся выборов в США». The Wall Street Journal подчёркивает, что Остин приехал «с сообщением о твёрдой приверженности США военным усилиям Украины, но без новой военной помощи или разрешения на использование ракет большой дальности внутри России». При этом с учётом нынешнего положения администрации Байдена этот визит может стать для Остина последним в должности главы Пентагона.

Ирландский журналист Чей Боуз также написал в соцсети: «Ходят слухи, что Остин приехал в Киев, чтобы оказать давление на диктатуру, заставить её взглянуть правде в глаза и начать переговоры об урегулировании».

Подобный «тур» в Киев после презентации «плана победы», прохладной реакции на него в США и переговоров ключевых западных партнёров режима Зеленского без его участия выглядят скорее как визит вежливости и очередная попытка заставить деятелей с Банковой сесть за стол переговоров. Тем более сам Остин ранее заявлял, что только так закончится конфликт между Россией и Украиной.

Раскол среди союзников киевского режима

Премьер-министр Британии Кир Стармер, президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон (слева-направо). Фото © ТАСС / АР

Президент США Джо Байден во время своего визита в ФРГ встретился с Шольцем, Макроном и Стармером. Руководители четырёх государств – основных спонсоров киевского режима обсудили «план победы» Зеленского и по-прежнему не смогли прийти к общему решению.

Французское издание Le Monde отмечает, что в настоящее время Вашингтон, Берлин, Париж и Лондон разошлись во мнениях относительно первого пункта плана — приглашения Украины в НАТО ещё до окончания СВО. Если Франция и Великобритания в целом не против такого шага, то США и ФРГ пока блокируют такую перспективу расширения альянса.

Позиция американцев может измениться, но всё зависит от результатов президентских выборов. «Если изберут Камалу Харрис, вполне возможно, что Байден сможет двигаться в этом направлении в течение переходного периода. Если же это будет Трамп, то аргументация теряет силу, и малейшая инициатива Байдена рискует всё ухудшить», — заявил анонимный источник Le Monde в европейских дипломатических кругах.

Главы министерств обороны стран – участников «Большой семёрки» провели встречу в Неаполе и выступили с совместным заявлением. Уходящий глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед мероприятием заявил, что обсудит с министрами разрешение Киеву бить дальнобойным западным оружием вглубь территории России. Однако никаких сенсационных заявлений не прозвучало. Кроме слов поддержки, было озвучено решение использовать сверхдоходы от замороженных за рубежом российских активов для помощи Украине.

Какие территории уступит киевский режим

Совсем не радужные перспективы рисуют киевскому режиму не только западные «партнёры», но и собственные лидеры общественного мнения. 20 октября бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (внесён в России в список террористов и экстремистов) заявил, что офис Зеленского готовится к поражению уже к Новому году.

Бывший глава ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в свою очередь заявил, что для достижения мирного соглашения Киеву, возможно, придётся пойти на территориальные уступки. Для украинских властей гораздо более важны гарантии безопасности, а не выход к границам 1991 года, как неоднократно заявляли ранее. Подобные настроения всё больше распространяются в украинских войсках — The Telegraph со ссылкой на лейтенанта ВСУ Юлию Микитенко пишет, что они «устали» от боевых действий и готовы к переговорам, даже если придётся принять российские условия.

Ранее эксперты высказывали две точки зрения относительно возможных территориальных потерь Украины. Первая — территория до Днепра. О таком варианте ещё в декабре прошлого года заявил профессор университета Корка Джеффри Робертс.

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее обрисовал ещё более радикальный сценарий. По его словам, санитарная зона, которую создают для безопасности территории России, может занять всё пространство вплоть до Польши. «В эту зону может попасть вся Украина вплоть до границ с Польшей, ибо именно оттуда исходит непрерывная угроза», — написал он в июне этого года.

Киевский режим отменил бронь от мобилизации

Киев до 15 ноября отменил бронь от мобилизации. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

На фоне массовых неудач на разных участках фронта, в частности в Курской области, и падения морального духа солдат киевского режима в офисе Зеленского до 15 ноября отменили бронь от мобилизации, пишут украинские СМИ.

Ранее при определённых обстоятельствах её можно было оформить через приложение «Дия» (украинский аналог портала госуслуг в России). При этом в сентябре председатель кабмина Незалежной Денис Шмыгаль отмечал, что в бизнесе забронировано 900 тыс. украинцев и можно говорить о ещё большем количестве броней по экономическим основаниям.