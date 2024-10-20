Почему БРИКС в Казани может стать новой Ялтой, корейский заход на СВО и похоронный план Зеленского, 20 октября

Итоги разноса «плана победы» Зеленского

Мы продолжаем наши обзоры основных событий за неделю. На этой неделе важнейшим (на самом деле нет, просто наиболее показательным относительно реального положения вещей) событием была презентация «плана победы» Зеленского. Сначала он ездил с этим планом по заграницам, нигде не встречая поддержки. Потом озвучил его в Верховной раде, получив «бурные и продолжительные аплодисменты» (как отмечают многие, Украина построила убогую пародию на поздний СССР, только без социальных достижений, зато с нацистами).

Можно даже разделить ситуацию вокруг «плана победы» на две части — на собственно безуспешные (и, надеюсь, последние) гастроли Зеленского по Европе и выступление в Раде и на обсуждение этого плана на встрече стран – членов НАТО.

Обсуждение было сугубо формальным, ибо и без него понятно, что план нереализуем, не ведёт ни к какой победе и пытается втянуть весь мир в третью мировую войну — с высокой вероятностью эскалации в ядерный конфликт. Чего, очевидно, никто не хочет. Как и никто из западных стран не хочет воевать за Украину.

«Большого энтузиазма ни на заседании Совета ЕС, ни в штаб-квартире НАТО [в отношении плана] нет, поскольку ситуация на фронте очень сложная, существует огромная усталость от войны», — заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на полях заседания руководителей военных ведомств стран НАТО.

«Вовлечение Североатлантического альянса в украинский конфликт приведёт к катастрофе, такое развитие событий необходимо предотвратить» — об этом заявил на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц.

Остальные участники встречи высказывались в аналогичном ключе. Очевидно, что Украины в НАТО не будет, США, Германия и Польша воевать на восточный фронт не поедут. Какая неожиданность (нет).

Поэтому Украину никуда не включают, ограничения на удары дальнобойными ракетами не снимают, денег и оружия не дают, никакого «размещения неядерного пакета сдерживания» на Украине тоже не будет. Тут идёт фраза доктора Быкова из сериала «Интерны» в исполнении Охлобыстина про «Я отказываюсь в нём участвовать. Я брезгую».

1500 корейцев на СВО

Боевые действия в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Следующей новостью (или, можно сказать, «неновостью») недели является шумиха вокруг якобы отправки северокорейских солдат на Украину воевать на стороне России. Украинские СМИ вещают, будто корейцы уже успели прибыть и их даже уже разбили (кто, где, когда, чем — это всё ватные вопросы, настоящие свидомиты верят без сомнений и подробностей).

На самом деле всё это вещается с несколькими очевидными целями. Во-первых, показать: «у русских большие потери, они заканчиваются, приходится привлекать корейцев». Во-вторых, нивелируется факт «русские в одиночку побеждают коллективное НАТО» (что дичайше обидно). Уже типа корейцы и иранцы помогают, поэтому не «против России воюет всё НАТО, причём безуспешно», а «против бедной Украины воюют сразу три страны» (Зеленский в своей речи так и заявил).

В-третьих, это попытка превратить конфликт в международный, а заодно и втянуть в него и западные страны уже напрямую (заранее обречённая на провал). Опять же, виртуализация пропаганды: придуманных корейцев можно уничтожать в огромных количествах, генерируя непрерывные перемоги.

Саммит БРИКС в Казани, или Новая Ялта

Саммит БРИКС пройдёт в Казани 22–24 октября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / T. Schneider

Следующая новость недели — это подготовка к саммиту БРИКС в Казани. Сам саммит пройдёт только 22–24 октября, но вокруг него уже идёт мощнейшая шумиха в СМИ. Ожидания — на высочайшем уровне. Кроме вероятного расширения БРИКС путём приёма новых стран, также говорят о внедрении собственной системы межбанковских платежей, заменяющей SWIFT и осуществляющей платежи не в долларах, а в национальных валютах (и с транзакциями, невидимыми для США).

Некоторые уже приписывают предстоящему саммиту фактически статус «новой Ялты», когда новый альянс будет определять контуры будущего мира без участия США и ЕС. Думаю, что формальное закрепление новой международной архитектуры будет всё же позже, но обсуждение её контуров и форматов взаимодействия, конечно же, обязательно будет.

Скачок госдолга США грозит обвалом доллара

Резкий скачок госдолга США за две недели дополнительно обеспечил Америке добавочных полтриллиона долларов нагрузки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

На этом фоне показательна другая новость — о резком скачке госдолга США, который за две недели дополнительно набрал практически полтриллиона. При этом фиксируется существенное изменение структуры госдолга — всё меньше иностранных кредиторов, всё больше концентрация долга на руках у внутренних держателей (что делает возможный «кидок» держателей более болезненным для самих американцев).

Система идёт вразнос, судорожно предпринимаемые ФРС меры неадекватны (потому что диктуются не экономической логикой, а политической целесообразностью) и не дают результата.

Военные учения Китая

И на добивание — новость о проведённых Китаем в районе Тайваня масштабных военных учений. Вкупе с продолжающейся нестабильностью вокруг Израиля, который завяз на границе Ливана и может втянуться в конфликт с Ираном, это сажает США на шпагат, причём уже как минимум на трёх ногах.