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19 октября, 18:57

Штаты пересмотрели свою позицию по вступлению Украины в НАТО

Le Monde: У США больше нет возражений против приглашения Украины в НАТО

У США не осталось принципиальных возражений по поводу вступления Украины в состав НАТО. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на дипломатический источник в Европе.

«До сих пор США и Германия блокировали любую перспективу расширения НАТО за счёт Украины, в то время как Франция и Великобритания больше выступают за это. Однако согласно некоторым источникам, у американцев уже нет принципиальных возражений против простого приглашения», — сказано в материале.

Собеседник издания полагает, что изменение позиции Вашингтона может повлиять и на отношение руководства Германии. Le Monde предполагает, что президент США Джо Байден может пригласить Украину в НАТО, если победу на выборах одержит кандидат от демократов Камала Харрис — до её официального вступления в должность. С другой стороны, эта инициатива будет опасной, если главой государства станет республиканец Дональд Трамп.

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Ранее в МИД РФ отметили, что вступление Украины в НАТО поставит крест на возможности политико-дипломатического урегулирования кризиса. Российская сторона много раз предупреждала об опасности членства Незалежной в альянсе и остаётся надеяться только на здравомыслие политиков военного блока, которые смогут понять, какие последствия повлечёт участие Киева в организации.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Юрий Лысенко
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