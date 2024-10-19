Штаты пересмотрели свою позицию по вступлению Украины в НАТО

У США не осталось принципиальных возражений по поводу вступления Украины в состав НАТО. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на дипломатический источник в Европе.

«До сих пор США и Германия блокировали любую перспективу расширения НАТО за счёт Украины, в то время как Франция и Великобритания больше выступают за это. Однако согласно некоторым источникам, у американцев уже нет принципиальных возражений против простого приглашения», — сказано в материале.

Собеседник издания полагает, что изменение позиции Вашингтона может повлиять и на отношение руководства Германии. Le Monde предполагает, что президент США Джо Байден может пригласить Украину в НАТО, если победу на выборах одержит кандидат от демократов Камала Харрис — до её официального вступления в должность. С другой стороны, эта инициатива будет опасной, если главой государства станет республиканец Дональд Трамп.