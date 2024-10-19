Франции необходимо прекратить спонсировать режим Владимира Зеленского и выйти из НАТО. Такое заявление в социальной сети X опубликовал французский политик и глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо после заявления российского президента Владимира Путина о том, что альянс сражается с Россией руками солдат ВСУ.

«Путин только что описал происходящее кровопролитие несколькими словами! НАТО — это машина для убийств! Давайте прекратим вооружать и финансировать Зеленского! Давайте выйдем из альянса!» — призвал политик.