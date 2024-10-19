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19 октября, 11:49

Во Франции призвали к решительному шагу в отношении Киева и НАТО

Политик Филиппо призвал Париж перестать поддерживать Зеленского и покинуть НАТО

Франции необходимо прекратить спонсировать режим Владимира Зеленского и выйти из НАТО. Такое заявление в социальной сети X опубликовал французский политик и глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо после заявления российского президента Владимира Путина о том, что альянс сражается с Россией руками солдат ВСУ.

«Путин только что описал происходящее кровопролитие несколькими словами! НАТО — это машина для убийств! Давайте прекратим вооружать и финансировать Зеленского! Давайте выйдем из альянса!» — призвал политик.

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Напомним, что вчера на встрече с главами средств массовой информации стран БРИКС Владимир Путин сказал, что НАТО воюет с Россией, но делает это руками солдат Незалежной. Российский лидер указал на то, что Киев нисколько не жалеет собственных людей ради интересов третьих стран. Тем временем французский министр-делегат Бенжамен Хаддад призвал принять Украину в состав НАТО уже сейчас.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Юрий Лысенко
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