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19 октября, 08:58

Новый глава МИД Франции приехал отмечаться в Киев

Глава МИД Франции Барро приехал в Киев с официальным визитом

Жан-Ноэль Барро. Фото © ТАСС / EPA / WAEL HAMZEH

Жан-Ноэль Барро. Фото © ТАСС / EPA / WAEL HAMZEH

Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро посетил украинскую столицу в рамках запланированного визита. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на посольство Франции на Украине.

Барро встречают в Киеве. Видео © Telegram / weukrainetv

По предварительной информации, весь свой уикенд французский дипломат посвятит переговорам с украинскими коллегами, в частности с новым главой МИД Украины Андреем Сибигой.

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Зачастую, заняв новую должность, европейский политик считает своим долгом приехать отмечаться в Киев. К примеру, генсек НАТО Рютте приехал уже спустя два дня после назначения. А Жан-Ноэль Барро был назначен на должность главы МИД Франции в сентябре, сменив на этом посту Мишеля Барнье, который после отставки проработавшего всего полгода Габриэля Атталя стал новым премьер-министром страны.

Владимир Озеров
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