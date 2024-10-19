Новый глава МИД Франции приехал отмечаться в Киев
Глава МИД Франции Барро приехал в Киев с официальным визитом
Жан-Ноэль Барро. Фото © ТАСС / EPA / WAEL HAMZEH
Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро посетил украинскую столицу в рамках запланированного визита. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на посольство Франции на Украине.
Барро встречают в Киеве. Видео © Telegram / weukrainetv
По предварительной информации, весь свой уикенд французский дипломат посвятит переговорам с украинскими коллегами, в частности с новым главой МИД Украины Андреем Сибигой.
Зачастую, заняв новую должность, европейский политик считает своим долгом приехать отмечаться в Киев. К примеру, генсек НАТО Рютте приехал уже спустя два дня после назначения. А Жан-Ноэль Барро был назначен на должность главы МИД Франции в сентябре, сменив на этом посту Мишеля Барнье, который после отставки проработавшего всего полгода Габриэля Атталя стал новым премьер-министром страны.