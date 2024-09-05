Макрон назначил бывшего главу МИД Барнье новым премьер-министром Франции
Мишель Барнье. Обложка © ТАСС / EPA
Новым премьер-министром Франции назначен бывший еврокомиссар и экс-глава МИД (2004-2005) страны Мишель Барнье. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
«Он [Макрон] поручил ему сформировать правительство единства, которое будет служить стране и французскому народу», — пояснили в администрации французского лидера.
Барнье 73 года. Он выпускник Высшей школы коммерции в Париже. В 2021 году политик предлагал свою кандидатуру для участия в выборах президента от партии «Республиканцы», однако проиграл в первом туре внутрипартийного голосования. Во втором туре полиик поддержал Макрона.
Уточняется, что одним из главных критериев для французского лидера стал консенсус основных политических сил по поводу отказа от вынесения вотума недоверия новому правительству. Отмечалось, что депутаты от левой коалиции «Новый народный фронт» по-прежнему могут заблокировать любого претендента.
Ранее Люси Кастетс, которую левые предложили на пост премьера, обвинила Макрона в «отказе от демократии» из-за того, что он не принял её кандидатуру.
Напомним, ранее пост главы французского правительства занимал 35-летний Габриэль Атталь, который был назначен на эту должность в январе 2024 года. О планах уйти в отставку политик заявил сразу же после публикации предварительных результатов внеочередных парламентских выборов. Изначально Макрон не принял отставку премьера. Французский лидер попросил его остаться в должности «на время», чтобы «обеспечить стабильность страны». В результате в середине июля Атталь покинул пост премьера.