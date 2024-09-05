Макрон назначил бывшего главу МИД Барнье новым премьер-министром Франции

Новым премьер-министром Франции назначен бывший еврокомиссар и экс-глава МИД (2004-2005) страны Мишель Барнье. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

«Он [Макрон] поручил ему сформировать правительство единства, которое будет служить стране и французскому народу», — пояснили в администрации французского лидера.

Барнье 73 года. Он выпускник Высшей школы коммерции в Париже. В 2021 году политик предлагал свою кандидатуру для участия в выборах президента от партии «Республиканцы», однако проиграл в первом туре внутрипартийного голосования. Во втором туре полиик поддержал Макрона.