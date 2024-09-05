Резолюцию об отстранении Макрона подписали десятки депутатов

В Париже разразился политический скандал: более 80 депутатов Национального собрания подписали резолюцию с требованием об отстранении президента Эмманюэля Макрона. Этот шаг стал следствием отказа главы государства назначить премьер-министра от победившей на выборах коалиции.

Согласно радиостанции Franceinfo, за документом стоят 81 депутат из левого блока «Новый народный фронт». В их числе 72 парламентария от партии «Непокорившаяся Франция», а также представители зелёных и другие парламентарии из группы «Левые демократы и республиканцы». Партия «Непокорившаяся Франция» выразила недовольство решением Макрона, назвав его отказ беспрецедентным и уникальным случаем в истории Европейского Союза.

Резолюция была инициирована в конце августа и теперь проходит процедуру рассмотрения в Национальном собрании. В начале её должно одобрить бюро Нацсобрания, после чего документ будет передан комиссии по законодательству. Для принятия резолюции необходимо, чтобы за неё проголосовали две трети депутатов обеих палат парламента, что является непростой задачей, учитывая отсутствие левых в Сенате.