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31 августа, 17:38

На митинге в Париже разорвали флаг Евросоюза

Партия «Патриоты» устроила в Париже митинг с требованием отставки Макрона

Участники демонстрации, организованной французской партией «Патриоты» в Париже, разорвали флаг Евросоюза. Собравшиеся горожане потребовали от властей Франции покинуть ЕС и призвали президента Эмманюэля Макрона уйти в отставку.

«Франции нужно в срочном порядке выйти из ЕС и НАТО, чтобы укрепить собственную независимость», — указал лидер «Патриотов» Флориан Филиппо.

Флаги Франции, с которыми также вышли митингующие, судя по всему, не пострадали. В митинге, по данным местных СМИ, участвовали сотни протестующих.

Левая оппозиция во Франции начала процедуру импичмента Макрона
Левая оппозиция во Франции начала процедуру импичмента Макрона

Напомним, после внеочередных парламентских выборов в Национальном собрании Франции сложилась непростая политическая ситуация. Коалиция левых сил "Новый народный фронт" одержала победу, завоевав 182 из 577 мест. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" во главе с Макроном, со 168 мандатами. Но французский лидер исключил возможность участия левых сил в формируемом правительства якобы, желая, соблюсти «институциональную стабильность». Макрон отклонил кандидатуру Люси Касте на должность премьер-министра страны от «Нового народного фронта». Представитель оппозиции Манюэль Бомпар назвал решение Елисейского дворца «антидемократическим переворотом».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / artjazz

Никита Осипов
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