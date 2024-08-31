На митинге в Париже разорвали флаг Евросоюза

Участники демонстрации, организованной французской партией «Патриоты» в Париже, разорвали флаг Евросоюза. Собравшиеся горожане потребовали от властей Франции покинуть ЕС и призвали президента Эмманюэля Макрона уйти в отставку.

«Франции нужно в срочном порядке выйти из ЕС и НАТО, чтобы укрепить собственную независимость», — указал лидер «Патриотов» Флориан Филиппо.

Флаги Франции, с которыми также вышли митингующие, судя по всему, не пострадали. В митинге, по данным местных СМИ, участвовали сотни протестующих.