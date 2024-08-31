На митинге в Париже разорвали флаг Евросоюза
Партия «Патриоты» устроила в Париже митинг с требованием отставки Макрона
Участники демонстрации, организованной французской партией «Патриоты» в Париже, разорвали флаг Евросоюза. Собравшиеся горожане потребовали от властей Франции покинуть ЕС и призвали президента Эмманюэля Макрона уйти в отставку.
«Франции нужно в срочном порядке выйти из ЕС и НАТО, чтобы укрепить собственную независимость», — указал лидер «Патриотов» Флориан Филиппо.
Флаги Франции, с которыми также вышли митингующие, судя по всему, не пострадали. В митинге, по данным местных СМИ, участвовали сотни протестующих.
Напомним, после внеочередных парламентских выборов в Национальном собрании Франции сложилась непростая политическая ситуация. Коалиция левых сил "Новый народный фронт" одержала победу, завоевав 182 из 577 мест. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" во главе с Макроном, со 168 мандатами. Но французский лидер исключил возможность участия левых сил в формируемом правительства якобы, желая, соблюсти «институциональную стабильность». Макрон отклонил кандидатуру Люси Касте на должность премьер-министра страны от «Нового народного фронта». Представитель оппозиции Манюэль Бомпар назвал решение Елисейского дворца «антидемократическим переворотом».
Shutterstock / FOTODOM / artjazz