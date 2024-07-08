Попросил "остаться на время": Макрон не принял отставку премьера Франции Атталя

Французский премьер-министр Габриэль Атталь прибыл в Елисейский дворец, чтобы подать президенту Эмманюэлю Макрону прошение о своей отставке. Об этом сообщает BFMTV.

Однако, по данным телеканала, Макрон не принял отставку Атталя. Французский лидер попросил его остаться премьер-министром "на время", чтобы "обеспечить стабильность страны". Также Макрон поблагодарил Атталя за проведённые им кампании по выборам в Европарламент и законодательные органы.