Попросил "остаться на время": Макрон не принял отставку премьера Франции Атталя
BFMTV: Макрон отклонил прошение об отставке премьера Атталя
Французский премьер-министр Габриэль Атталь прибыл в Елисейский дворец, чтобы подать президенту Эмманюэлю Макрону прошение о своей отставке. Об этом сообщает BFMTV.
Однако, по данным телеканала, Макрон не принял отставку Атталя. Французский лидер попросил его остаться премьер-министром "на время", чтобы "обеспечить стабильность страны". Также Макрон поблагодарил Атталя за проведённые им кампании по выборам в Европарламент и законодательные органы.
Напомним, о планах уйти в отставку Атталь заявил сразу же после публикации предварительных результатов внеочередных парламентских выборов. Помимо того, он отметил, что политическая ситуация во Франции сейчас беспрецедентна на фоне начинающихся через несколько недель Олимпийских игр в Париже.
Как сообщал Life.ru, победу на парламентских выборах во Франции одержала левая коалиция "Новый народный фронт", она получит 182 места в Национальном собрании. Коалиция президента страны Эмманюэля Макрона получит 168 депутатских мандатов, а правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен достанется 143 места в Парламенте. Действующий премьер-министр Габриэль Атталь уже подал главе государства прошение об отставке. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, парламентские выборы во Франции закончились поражением для Макрона и его коалиции.
ТАСС / ЕРА