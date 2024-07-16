Макрон принял отставку премьера Франции Атталя

Напомним, о планах уйти в отставку Атталь заявил сразу же после публикации предварительных результатов внеочередных парламентских выборов. Кроме того, по его словам, политическая ситуация во Франции сейчас беспрецедентна на фоне начинающейся Олимпиады. Примечательно, что сначала Макрон не принял отставку премьера. Французский лидер попросил его остаться в должности "на время", чтобы "обеспечить стабильность страны".