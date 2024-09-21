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21 сентября, 18:30

Жан-Ноэль Барро возглавил Министерство иностранных дел Франции

Жан-Ноэль Барро. Обложка © X / Jean-Noël Barrot

Жан-Ноэль Барро. Обложка © X / Jean-Noël Barrot

Бывший министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро стал новым главой МИД Франции. Об утверждении кандидатуры 41-летнего дипломата на высокий пост стало известно телеканалу BFMTV.

«Жан-Ноэль Барро подтверждён на пост главы МИД», — гласит сообщение.

Ранее министром иностранных дел Франции был 73-летний Мишель Барнье, но 5 сентября президент страны Эмманюэль Макрон назначил его премьер-министром вместо Габриэля Атталя. Последний подал в отставку спустя всего полгода работы на этом посту.

Макрон назначил бывшего главу МИД Барнье новым премьер-министром Франции
Макрон назначил бывшего главу МИД Барнье новым премьер-министром Франции

О предстоящих кадровых перестановках в кабмине Франции стало известно ещё 19 сентября. Незадолго до этого левая оппозиция республики начала процедуру импичмента Эмманюэля Макрона. Резолюцию об отстранении политика поддержали свыше 80 депутатов.

Илья Пушкарев
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