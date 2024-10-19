Песков: Путин всегда был и остаётся открыт к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин всегда готов провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Глава государства был и остаётся открыт к данному диалогу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин неоднократно говорил и подтверждал, что он был и остаётся открытым для коммуникации, для разговора», — подчеркнул представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Песков заявил об этом, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности к диалогу с лидером России.