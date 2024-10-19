Песков: Путин всегда был и остаётся открыт к переговорам по Украине
Президент России Владимир Путин всегда готов провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Глава государства был и остаётся открыт к данному диалогу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин неоднократно говорил и подтверждал, что он был и остаётся открытым для коммуникации, для разговора», — подчеркнул представитель Кремля в беседе с ТАСС.
Песков заявил об этом, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности к диалогу с лидером России.
Ранее президент РФ уже даже выбрал более «комфортное место» для того, чтобы обсудить вопросы по Украине. По словам Путина, такой локацией может стать Саудовская Аравия. Лидер России добавил, что на данный момент нет вопроса по месту проведения встречи, есть много вопросов «что обсуждать».
Life.ru