Франция призвала союзников немедленно пригласить Украину в НАТО

Франция призвала партнёров по НАТО ускорить процесс приглашения Украины в Альянс. Об этом в пятницу заявил министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад, подчеркнув важность начала процесса уже сейчас.

Ранее Владимир Зеленский представил в Верховной Раде «план победы», одним из ключевых пунктов которого было приглашение Украины в НАТО. По словам министра, это стало бы важным политическим сигналом, несмотря на долгий и сложный процесс дальнейшего вступления страны в Альянс.