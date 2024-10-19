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18 октября, 23:08

Франция призвала союзников немедленно пригласить Украину в НАТО

Министр Хаддад: Франция призывает партнёров пригласить Украину в НАТО уже сейчас

Франция призвала партнёров по НАТО ускорить процесс приглашения Украины в Альянс. Об этом в пятницу заявил министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад, подчеркнув важность начала процесса уже сейчас.

Ранее Владимир Зеленский представил в Верховной Раде «план победы», одним из ключевых пунктов которого было приглашение Украины в НАТО. По словам министра, это стало бы важным политическим сигналом, несмотря на долгий и сложный процесс дальнейшего вступления страны в Альянс.

«Приглашение – это первый этап, политический сигнал, мы могли бы это сделать уже сейчас. Мы мобилизуем (усилия – Прим. Life.ru), чтобы убедить наших партнёров, даже если вступление является длительным и требующим процессом», — заявил он в интервью газете Le Parisien.

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Как сообщал Life.ru, НАТО и Украина подписали обширную программу сотрудничества на 2024 год, которая охватывает как вопросы энергобезопасности, так и повышение совместимости вооружённых сил. Этот шаг был сделан на фоне усилий Украины по получению приглашения в альянс, что, по мнению украинских властей, поможет стабилизировать ситуацию в Европе и вернуть безопасность в регион. Также страны НАТО пообещали продолжить оказывать Украине значительную военную и экономическую поддержку, которая оценивается в миллиарды евро.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кирилл Сосновских
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