В офисе Зеленского рассчитывают получить приглашение в НАТО летом
Ермак заявил, что Украина рассчитывает получить приглашение в НАТО летом
Украина рассчитывает получить приглашение в НАТО летом на саммите альянса в Вашингтоне. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Только приглашение Украины в НАТО даст Европе и миру реальные шансы вернуться к настоящей безопасности. Его Украина стремится получить на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года", — сказал он.
По мнению Ермака, непредоставление Украине приглашения в Североатлантический альянс может спровоцировать новую эскалацию на Ближнем Востоке и в других регионах мира.
Ранее в Госдепартаменте США пролили свет на евроатлантическое будущее Украины. По словам представителя ведомства Дэниела Сайзека, Незалежной не стать членом НАТО в ходе летнего саммита альянса.
ТАСС / AP / Markus Schreiber