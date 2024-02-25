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25 февраля, 11:06

В офисе Зеленского рассчитывают получить приглашение в НАТО летом

Ермак заявил, что Украина рассчитывает получить приглашение в НАТО летом

Украина рассчитывает получить приглашение в НАТО летом на саммите альянса в Вашингтоне. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Только приглашение Украины в НАТО даст Европе и миру реальные шансы вернуться к настоящей безопасности. Его Украина стремится получить на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года", — сказал он.

По мнению Ермака, непредоставление Украине приглашения в Североатлантический альянс может спровоцировать новую эскалацию на Ближнем Востоке и в других регионах мира.

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Ранее в Госдепартаменте США пролили свет на евроатлантическое будущее Украины. По словам представителя ведомства Дэниела Сайзека, Незалежной не стать членом НАТО в ходе летнего саммита альянса.

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ТАСС / AP / Markus Schreiber

Матвей Константинов
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