В офисе Зеленского рассчитывают получить приглашение в НАТО летом

Украина рассчитывает получить приглашение в НАТО летом на саммите альянса в Вашингтоне. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Только приглашение Украины в НАТО даст Европе и миру реальные шансы вернуться к настоящей безопасности. Его Украина стремится получить на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года", — сказал он.

По мнению Ермака, непредоставление Украине приглашения в Североатлантический альянс может спровоцировать новую эскалацию на Ближнем Востоке и в других регионах мира.