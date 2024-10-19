Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 14:44

МИД РФ назвал последствия вступления Украины в НАТО

МИД РФ: Вступление Украины в НАТО исключит возможность переговоров

В текущих условиях вступление Украины в НАТО исключит возможность политико-дипломатического урегулирования конфликта. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в беседе с «РИА Новости».

«Это поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования, сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России и приведёт к неконтролируемой эскалации, ответственность за которую целиком и полностью ляжет на западных кураторов киевского режима», — отметил Алексей Полищук.

По словам директора МИД РФ, Россия постоянно предупреждает об опасности вступления Украины в НАТО. Остаётся только полагаться на то, что в руководстве военного блока есть здравомыслящие политики, которые отдают себе отчёт в разрушительных последствиях приглашения Украины в НАТО, заметил дипломат.

Франция призвала союзников немедленно пригласить Украину в НАТО
Франция призвала союзников немедленно пригласить Украину в НАТО

Как ранее сообщал Life.ru, НАТО и Украина подписали обширную программу сотрудничества на 2024 год, которая охватывает вопросы энергобезопасности и повышение совместимости вооружённых сил. Страны НАТО пообещали продолжить оказывать Украине военную и экономическую поддержку.

Обложка ©

Life.ru

Алена Пенчугина
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров