МИД РФ назвал последствия вступления Украины в НАТО
МИД РФ: Вступление Украины в НАТО исключит возможность переговоров
В текущих условиях вступление Украины в НАТО исключит возможность политико-дипломатического урегулирования конфликта. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в беседе с «РИА Новости».
«Это поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования, сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России и приведёт к неконтролируемой эскалации, ответственность за которую целиком и полностью ляжет на западных кураторов киевского режима», — отметил Алексей Полищук.
По словам директора МИД РФ, Россия постоянно предупреждает об опасности вступления Украины в НАТО. Остаётся только полагаться на то, что в руководстве военного блока есть здравомыслящие политики, которые отдают себе отчёт в разрушительных последствиях приглашения Украины в НАТО, заметил дипломат.
Как ранее сообщал Life.ru, НАТО и Украина подписали обширную программу сотрудничества на 2024 год, которая охватывает вопросы энергобезопасности и повышение совместимости вооружённых сил. Страны НАТО пообещали продолжить оказывать Украине военную и экономическую поддержку.
Life.ru