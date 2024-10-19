В текущих условиях вступление Украины в НАТО исключит возможность политико-дипломатического урегулирования конфликта. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в беседе с «РИА Новости».

«Это поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования, сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России и приведёт к неконтролируемой эскалации, ответственность за которую целиком и полностью ляжет на западных кураторов киевского режима», — отметил Алексей Полищук.