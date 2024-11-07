Трампа исключили из списка «врагов Украины» на сайте «Миротворец»

Избранный президент США Дональд Трамп исчез из базы украинского сайта «Миротворец», куда записывают всех, кого администраторы скандального ресурса сочтут врагом киевского режима.

Трамп фигурировал в «Миротворце» с 2018 года. Поводом его занесения на сайт стали слова о статусе Крыма: политик назвал его российским регионом, поскольку все жители полуострова говорят по-русски.