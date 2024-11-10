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10 ноября, 04:06

«Украине крышка»: В США раскрыли, чем обернётся победа Трампа для Киева

Профессор Гарварда: Победа Трампа может означать «конец для Украины»

Профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт выразил мнение, что американская общественность утратит интерес к поддержке Украины, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин договорятся о нейтральном статусе и разделе её территорий. В статье для Foreign Policy он указал, что большинство американцев, вероятно, воспримут такое решение как окончание конфликта.

По мнению профессора, Трамп в таком случае не будет добиваться дальнейшего финансирования Киева через Конгресс, ожидая, что поддержка Украины полностью ляжет на плечи Европы. Уолт подчёркивает, что американцы в этом случае одобрят действия нового президента, что сделает ситуацию для Украины по-настоящему сложной.

«Украине по-настоящему крышка», — подытожил эксперт.

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Другой эксперт заявил, что победа республиканца может заставить Киев отказаться от русофобской риторики. Эксперт подчеркнул, что призывы к мирным переговорам с Россией украинские политики делают из чувства самосохранения, потому что после избрания Трампа ситуация изменилась не в их пользу.

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Анатолий Цейко
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