Победа Трампа может заставить киевский режим вспомнить русский язык, считает эксперт
Политолог Аграновский: Зеленский может отказаться от русофобской риторики
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Победа Дональда Трампа на выборах президента США вынудит некоторых украинских русофобов пересмотреть свои взгляды и начать делать заявления в пользу России, уверен политолог Дмитрий Аграновский. Он не исключил, что аналогичные метаморфозы произойдут и с Владимиром Зеленским.
Комментируя ультиматум Зеленскому, озвученный в Верховной Раде, эксперт подчеркнул, что призывы к мирным переговорам с Россией украинские политики делают из чувства самосохранения, потому что после победы Трампа ситуация изменилась не в их пользу.
«Я нисколько не сомневаюсь, что в ближайшее время мы увидим целый ряд записных русофобов, которые будут говорит, что они всегда с Россией, просто были вынуждены приспосабливаться в этой среде», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
При этом «приспособленец» Зеленский тоже может измениться, чтобы встроиться в новую украинскую реальность. В ином случае он останется крайнем, подчеркнул политолог.
Напомним, ранее нардеп Евгений Шевченко передал Владимиру Зеленскому жёсткий ультиматум Запада. Украинский парламентарий подчеркнул, что после победы Трампа Зеленского вынудят уйти при отказе от переговоров с Россией.