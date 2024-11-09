Победа Трампа может заставить киевский режим вспомнить русский язык, считает эксперт

Победа Дональда Трампа на выборах президента США вынудит некоторых украинских русофобов пересмотреть свои взгляды и начать делать заявления в пользу России, уверен политолог Дмитрий Аграновский. Он не исключил, что аналогичные метаморфозы произойдут и с Владимиром Зеленским.

Комментируя ультиматум Зеленскому, озвученный в Верховной Раде, эксперт подчеркнул, что призывы к мирным переговорам с Россией украинские политики делают из чувства самосохранения, потому что после победы Трампа ситуация изменилась не в их пользу.

«Я нисколько не сомневаюсь, что в ближайшее время мы увидим целый ряд записных русофобов, которые будут говорит, что они всегда с Россией, просто были вынуждены приспосабливаться в этой среде», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом «приспособленец» Зеленский тоже может измениться, чтобы встроиться в новую украинскую реальность. В ином случае он останется крайнем, подчеркнул политолог.