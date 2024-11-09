Военные согласны: В Раде указали на невозможность вернуть границы 1991 года
Депутат Рады Скороход признала невозможность возвращения к границам 1991 года
Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Украине будет крайне сложно вернуться к границам 1991 года. По её словам, многие украинские военные считают, что вернуть прежние территории невозможно.
В интервью журналистке Лане Шевчук, опубликованном на её YouTube-канале, Скороход отметила, что, несмотря на желание вернуть утраченные территории, военные, с которыми она общалась, уверены, что нынешняя ситуация на фронте делает это крайне маловероятным.
Кроме того, депутат выразила скептицизм по поводу поддержки со стороны международных партнёров. По её мнению, Киеву не стоит сильно рассчитывать на ЕС и США, так как «сильная Украина никому не нужна».
Ранее депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что главу киевского режима Владимира Зеленского призвали выйти на диалог с Россией после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Если же политик откажется от этого, западные союзники могут просто и быстро избавиться от него.
flickr / President Of Ukraine