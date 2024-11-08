«Это будет опасно»: Трампу посоветовали не влезать в конфликт на Украине
Меркурис: Трамп будет занимать слабое положение на переговорах с Россией по СВО
Избранному президенту США Дональду Трампу настоятельно рекомендуется остановить помощь Украине и не влезать в конфликт. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube. По его словам, сейчас он занимает слабую сторону в переговорах.
«Русские будут иметь преимущество в любых переговорах, которые с ними будут вести США. Россия находится в более сильной позиции. Я думаю, что для США и администрации Трампа было бы опасно втягиваться в это», — отметил он.
По мнению эксперта, успехи России на фронте оставили США без вариантов действий. Он считает, что лучшим решением для администрации Трампа будет прекратить свои действия на Украине и остановить всю помощь киевскому режиму. В противном случае, как добавил Меркурис, Вашингтон рискует ещё больше увязнуть в конфликте без каких-либо реальных перспектив.
По мнению политологов, война на Украине была интересна только действующему президенту Джо Байдену, однако республиканцам такой исход событий «не катит». Трамп не раз заявлял о намерении прекратить все войны. Несмотря на то, что будущий американский лидер не любит растрачивать деньги, Зеленский всё равно хочет попробовать законектиться с ним.
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