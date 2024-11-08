«Это будет опасно»: Трампу посоветовали не влезать в конфликт на Украине

Избранному президенту США Дональду Трампу настоятельно рекомендуется остановить помощь Украине и не влезать в конфликт. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube. По его словам, сейчас он занимает слабую сторону в переговорах.

«Русские будут иметь преимущество в любых переговорах, которые с ними будут вести США. Россия находится в более сильной позиции. Я думаю, что для США и администрации Трампа было бы опасно втягиваться в это», — отметил он.