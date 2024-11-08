Боррель поедет на Украину обсуждать поддержку страны при Трампе

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что уже в ближайшее время он сорвется с места и отправится на Украину, где обсудит, как Европа будет помогать Киеву на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США. О своих планах он сообщил перед началом в Будапеште неформального саммита стран Евросоюза.

«Мы сейчас (после победы Трампа. – Прим. Life.ru) столкнулись со сценарием, в котором европейцы должны проявить единство, чтобы противостоять мировым вызовам. То же самое с Украиной: мы должны, несмотря ни на что, вместе продолжать поддержку Украины, выполнить свои обязательства», — твердил Боррель.