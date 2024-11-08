Боррель поедет на Украину обсуждать поддержку страны при Трампе
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что уже в ближайшее время он сорвется с места и отправится на Украину, где обсудит, как Европа будет помогать Киеву на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США. О своих планах он сообщил перед началом в Будапеште неформального саммита стран Евросоюза.
«Мы сейчас (после победы Трампа. – Прим. Life.ru) столкнулись со сценарием, в котором европейцы должны проявить единство, чтобы противостоять мировым вызовам. То же самое с Украиной: мы должны, несмотря ни на что, вместе продолжать поддержку Украины, выполнить свои обязательства», — твердил Боррель.
Подытожил свою грандиозную речь европейский политик заявлением о том, что уже скоро он примчится на Украину, чтобы поговорить о том, как будет выглядеть дальнейшая поддержка Киева Западом и конкретные шаги в эту сторону.
Политологи отмечали, что война на Украине входила в интересы демократов и уходящего президента США Байдена, однако Трамп в её продолжении не заинтересован. Поскольку республиканец громко заявляет о намерении прекратить все войны, вряд ли Киеву удастся его убедить в том, что вливать миллиарды для продолжения боевых действий — умно. Несмотря на то, что будущий американский лидер не любит кидать деньги «в трубу», Зеленский всё равно хочет попробовать подружиться с ним.
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