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4 ноября, 15:02

«О Боже»: Боррель оконфузился в Сеуле, спутав Южную Корею с Японией

Боррель спутал Южную Корею с Японией во время переговоров в Сеуле

Во время переговор в Сеуле верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель допустил ошибку. Он случайно назвал Южную Корею Японией.

«Я нахожусь здесь как европеец, чтобы объявить о партнерстве в сфере обороны и безопасности между ЕС и Японией»,сказал он, передаёт РИА «Новости».

Представителей Южной Кореи оговорка Борреля развеселила. После чего один из членов европейской делегации его поправил.

«О Боже, прошу прощения», — сказал глава Евродипломатии.

В США пообещали защищать Южную Корею всеми видами оружия, включая ядерное
В США пообещали защищать Южную Корею всеми видами оружия, включая ядерное

А ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил применением ядерного оружия в случае агрессии со стороны США или Южной Кореи. Как подчеркнул северокорейский руководитель, Пхеньян в случае нападения «без колебаний» будет использовать все имеющиеся у него силы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Мария Любицкая
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