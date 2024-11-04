«О Боже»: Боррель оконфузился в Сеуле, спутав Южную Корею с Японией
Боррель спутал Южную Корею с Японией во время переговоров в Сеуле
Во время переговор в Сеуле верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель допустил ошибку. Он случайно назвал Южную Корею Японией.
«Я нахожусь здесь как европеец, чтобы объявить о партнерстве в сфере обороны и безопасности между ЕС и Японией», — сказал он, передаёт РИА «Новости».
Представителей Южной Кореи оговорка Борреля развеселила. После чего один из членов европейской делегации его поправил.
«О Боже, прошу прощения», — сказал глава Евродипломатии.
А ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил применением ядерного оружия в случае агрессии со стороны США или Южной Кореи. Как подчеркнул северокорейский руководитель, Пхеньян в случае нападения «без колебаний» будет использовать все имеющиеся у него силы.
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