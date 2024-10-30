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30 октября, 18:02

В США пообещали защищать Южную Корею всеми видами оружия, включая ядерное

Шеф Пентагона Остин: США будут защищать Южную Корею ядерным оружием

Соединённые Штаты в случае необходимости готовы защищать Южную Корею ядерным оружием. Соответствующее заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин на совместной с министром обороны Южной Кореи Ким Ён Хёном пресс-конференции.

«Оно подтверждается полным набором американских конвенциональных средств ракетной обороны, ядерными и продвинутыми неядерными вооружениями», — сказал Остин.

Министр обороны США добавил, что Штаты собираются проводить больше военных учений с Сеулом.

А ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил применением ядерного оружия в случае агрессии со стороны США или Южной Кореи. Как подчеркнул северокорейский руководитель, Пхеньян в случае нападения «без колебаний» будет использовать все имеющиеся у него силы.

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Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Наталья Демьянова
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