В США пообещали защищать Южную Корею всеми видами оружия, включая ядерное

А ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил применением ядерного оружия в случае агрессии со стороны США или Южной Кореи. Как подчеркнул северокорейский руководитель, Пхеньян в случае нападения «без колебаний» будет использовать все имеющиеся у него силы.