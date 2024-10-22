Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон сравнила Украину и Южную Корею с невоспитанными собаками, взращёнными Соединёнными Штатами. Она подчеркнула, что представители Киева и Сеула «несут нелепый вздор» в отношении ядерных держав.

«Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся туда-сюда для попрошайничества и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они одинаковые как две капли воды», — передаёт её слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам сестры северокорейского лидера, подобное поведение присуще «невоспитанным собакам, выпестованным США».