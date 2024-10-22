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22 октября, 10:38

«Выпестованы США»: Сестра Ким Чен Ына сравнила Украину и Южную Корею с невоспитанными собаками

Ким Ё Чжон: Украина и Южная Корея попрошайничают, как невоспитанные собаки

Ким Ё Чжон. Обложка © TACC / EPA

Ким Ё Чжон. Обложка © TACC / EPA

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон сравнила Украину и Южную Корею с невоспитанными собаками, взращёнными Соединёнными Штатами. Она подчеркнула, что представители Киева и Сеула «несут нелепый вздор» в отношении ядерных держав.

«Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся туда-сюда для попрошайничества и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они одинаковые как две капли воды», — передаёт её слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам сестры северокорейского лидера, подобное поведение присуще «невоспитанным собакам, выпестованным США».

Ранее американский бизнесмен Илон Маск предупредил о риске обострения конфликта на Украине из-за Южной Кореи. Так он отреагировал на планы Сеула направить специалистов на помощь ВСУ.

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Наталья Демьянова
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