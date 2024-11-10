Миллиардер Сакс: Только глупые люди слепо верят в демократию на Украине
Глупые люди думают, что конфликт на Украине имеет отношение к якобы демократии в постсоветской республике, хотя это не так. Данное заявление опубликовал в личном блоге X американский миллиардер Дэвид Сакс.
«Умные люди знают, что конфликт на Украине — это мошенничество, и они в нём замешаны. Глупые люди думают, что речь идёт о «демократии», — написал он.
По словам бизнесмена, подавляющее большинство населения в Крыме и Донбассе хотели присоединения к России, поэтому прямо сейчас США, несмотря на все разговоры, занимаются именно уничтожением демократии на Украине.
Ранее другой эксперт заявлял, что победа республиканца может заставить Киев отказаться от русофобской риторики. Эксперт подчеркнул, что призывы к мирным переговорам с Россией украинские политики делают из чувства самосохранения, потому что после избрания Трампа ситуация изменилась не в их пользу.
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