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10 ноября, 07:26

Миллиардер Сакс: Только глупые люди слепо верят в демократию на Украине

Глупые люди думают, что конфликт на Украине имеет отношение к якобы демократии в постсоветской республике, хотя это не так. Данное заявление опубликовал в личном блоге X американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Умные люди знают, что конфликт на Украине — это мошенничество, и они в нём замешаны. Глупые люди думают, что речь идёт о «демократии», — написал он.

По словам бизнесмена, подавляющее большинство населения в Крыме и Донбассе хотели присоединения к России, поэтому прямо сейчас США, несмотря на все разговоры, занимаются именно уничтожением демократии на Украине.

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Ранее другой эксперт заявлял, что победа республиканца может заставить Киев отказаться от русофобской риторики. Эксперт подчеркнул, что призывы к мирным переговорам с Россией украинские политики делают из чувства самосохранения, потому что после избрания Трампа ситуация изменилась не в их пользу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Мария Любицкая
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