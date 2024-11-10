Глупые люди думают, что конфликт на Украине имеет отношение к якобы демократии в постсоветской республике, хотя это не так. Данное заявление опубликовал в личном блоге X американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Умные люди знают, что конфликт на Украине — это мошенничество, и они в нём замешаны. Глупые люди думают, что речь идёт о «демократии», — написал он.

По словам бизнесмена, подавляющее большинство населения в Крыме и Донбассе хотели присоединения к России, поэтому прямо сейчас США, несмотря на все разговоры, занимаются именно уничтожением демократии на Украине.