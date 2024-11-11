Пока Трамп общается с Путиным, Байден превозмогает на пустынном пляже

В то время, когда избранный президент США Дональд Трамп уже обсуждает конфликт на Украине с президентом России Владимиром Путиным, пока ещё действующий лидер Штатов был замечен сражающимся с песком у своей резиденции в Делавэре. Соответствующее видео появилось в соцсети X.

Тяжёлая борьба Байдена с песком попала на видео. Видео © X / RNC Research

Журналисты обратили внимание на тяжёлу и неуверенную походку Байдена, который в это время выглядел рястерянным и уставшим. Отвечать на вопросы корреспондентов американскиий лидер не стал.