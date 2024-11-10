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10 ноября, 20:07

Газета WP узнала о разговоре Трампа и Путина

Washington Post: Трамп созвонился с Путиным для обсуждения конфликта на Украине

Глава государства Владимир Путин и избранный лидер США Дональд Трамп. Обложка © kremlin

Глава государства Владимир Путин и избранный лидер США Дональд Трамп. Обложка © kremlin

Избранный лидер Штатов Дональд Трамп созвонился с российским президентом Владимиром Путиным. Как утверждает газета Washington Post, стороны обсудили украинский конфликт.

Сообщается, что Трамп посоветовал Путину не допустить эскалации конфликта на Украине. Как рассказали источники газеты, стороны также «обсудили возможности достижения мира на Европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах для обсуждения скорейшего разрешения войны на Украине».

Вместе с этим Трамп выразил обеспокоенность расходами на поддержку Украины для налогоплательщиков США и предположил, что мир может потребовать от Незалежной уступить часть территории, например Крым.

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Ранее в Кремле заверили, что президент России Владимир Путин готов и открыт к общению с Трампом. Однако никакой конкретики пока нет. До этого американский политик признался, что допускает общение с российским лидером.

Оксана Попова
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