Газета WP узнала о разговоре Трампа и Путина

Избранный лидер Штатов Дональд Трамп созвонился с российским президентом Владимиром Путиным. Как утверждает газета Washington Post, стороны обсудили украинский конфликт.

Сообщается, что Трамп посоветовал Путину не допустить эскалации конфликта на Украине. Как рассказали источники газеты, стороны также «обсудили возможности достижения мира на Европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах для обсуждения скорейшего разрешения войны на Украине».

Вместе с этим Трамп выразил обеспокоенность расходами на поддержку Украины для налогоплательщиков США и предположил, что мир может потребовать от Незалежной уступить часть территории, например Крым.