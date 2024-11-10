«Всё начинается с личных отношений»: Советник Трампа раскрыл, как США могут наладить диалог с РФ

Избранному президенту США Дональду Трампу следует начинать диалог с Россией не с санкций, а с простого общения, считает его советник, в прошлом бывший генерал-лейтенант американской армии Кит Келлог. Его слова приводит газета The Wall Street Journal.

«Всё начинается с личных отношений. У вас всегда есть более сильные варианты, такие как санкции или грубая сила, но это не то, что стоит выбирать в первую очередь», — заявил Келлог.

По его словам, в ближайшее время Трамп собирается обратиться к ключевым международным лидерам, чтобы найти пути решения разногласий. Журналисты издания уточнили, что Келлог говорил не от лица администрации Трампа, а выражал личную точку зрения.