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10 ноября, 16:07

«Всё начинается с личных отношений»: Советник Трампа раскрыл, как США могут наладить диалог с РФ

Советник Келлог: Трампу следует начинать диалог с РФ не с новых санкций

Путин и Трамп, 2019 год. Обложка © TACC / Михаил Метцель

Путин и Трамп, 2019 год. Обложка © TACC / Михаил Метцель

Избранному президенту США Дональду Трампу следует начинать диалог с Россией не с санкций, а с простого общения, считает его советник, в прошлом бывший генерал-лейтенант американской армии Кит Келлог. Его слова приводит газета The Wall Street Journal.

«Всё начинается с личных отношений. У вас всегда есть более сильные варианты, такие как санкции или грубая сила, но это не то, что стоит выбирать в первую очередь», — заявил Келлог.

По его словам, в ближайшее время Трамп собирается обратиться к ключевым международным лидерам, чтобы найти пути решения разногласий. Журналисты издания уточнили, что Келлог говорил не от лица администрации Трампа, а выражал личную точку зрения.

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Ранее в Кремле заверили, что президент России Владимир Путин готов и открыт к общению с Трампом. Однако никакой конкретики пока нет. До этого американский политик признался, что допускает общение с российским лидером.

Наталья Демьянова
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