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10 ноября, 13:23

В Америке предрекли конец НАТО из-за сотрудничества Трампа и Путина

Bloomberg: При сотрудничестве Трампа и Путина у НАТО и Запада будут проблемы

Запад и НАТО должны готовиться к мрачному будущему, уверен американский обозреватель агентства Bloomberg Макс Гастингс. По его словам, если избранный президент США Дональд Трамп начнёт сотрудничать с президентом России Владимиром Путиным, западная коллективная безопасность окажется под угрозой.

«Некоторые из нас считают, что Трамп, в своём непостижимом энтузиазме по отношению к Путину, совершает катастрофическую ошибку. Он обещает прекратить поддержку Украины и, конечно же, НАТО. Но одна большая глобальная проблема, по которой Трамп привёл сильные, рациональные доводы, — это осуждение западных европейцев за неспособность нести свою долю раздела бремени обороны»,написал Гастингс.

Журналист отметил, что Европа больше не сможет использовать США в качестве своеобразного щита. Европейцы должны всячески поддерживать тесные отношения с Америкой и убедить новую администрацию, что продолжение руководства в НАТО будет выгодно для США, считает обозреватель. Гастингс также отметил, что руководство основных европейских стран сейчас находится не в лучшей форме.

Ранее Life.ru сообщал, что у Трампа есть лазейка для обхода запрета Джо Байдена на выход из НАТО. Решение президента США о выходе из альянса должно быть одобрено двумя третями голосов Сената или утверждено Конгрессом. Однако Трамп может сослаться на президентские полномочия в области внешней политики для обхода установленного правила.

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ТАСС / Михаил Метцель

Полина Никифорова
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