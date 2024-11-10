В Америке предрекли конец НАТО из-за сотрудничества Трампа и Путина

Запад и НАТО должны готовиться к мрачному будущему, уверен американский обозреватель агентства Bloomberg Макс Гастингс. По его словам, если избранный президент США Дональд Трамп начнёт сотрудничать с президентом России Владимиром Путиным, западная коллективная безопасность окажется под угрозой.

«Некоторые из нас считают, что Трамп, в своём непостижимом энтузиазме по отношению к Путину, совершает катастрофическую ошибку. Он обещает прекратить поддержку Украины и, конечно же, НАТО. Но одна большая глобальная проблема, по которой Трамп привёл сильные, рациональные доводы, — это осуждение западных европейцев за неспособность нести свою долю раздела бремени обороны», — написал Гастингс.

Журналист отметил, что Европа больше не сможет использовать США в качестве своеобразного щита. Европейцы должны всячески поддерживать тесные отношения с Америкой и убедить новую администрацию, что продолжение руководства в НАТО будет выгодно для США, считает обозреватель. Гастингс также отметил, что руководство основных европейских стран сейчас находится не в лучшей форме.