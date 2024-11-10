Песков: Россия будет наблюдать за действиями США в отношениях с РФ при Трампе

Россия продолжит придерживаться собственных целей независимо от того, какого курса выбранного США при новом президенте. При этом важно учитывать, какие сигналы посылают РФ. Ведь важно учитывать, что линия, которой следует Дональд Трамп более непредсказуемая, чем у Джо Байдена или Камалы Харрис. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков рассказал, как президентство Трампа в США повлияет на планы РФ. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Мы можем сколько угодно рассуждать, но лучше этот хлеб оставить американистам, политологам. Мы можем только следовать своему плану, с тем, чтобы достичь целей, которые мы сами себе поставили», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

На данный момент, согласно заявлению пресс-секретаря президента, Россия занимает позицию наблюдателя относительно дальнейших действий США в российско-американский отношениях. Важно учитывать, что новоизбранный президент Дональд Трамп говорит о мире и налаживании связей, что уже можно расценивать позитивно, однако это в меньшей мере влияет на мировую политическую ситуацию сейчас. Именно по этой причине на недавно прошедшем заседании дискуссионного клуба «Валдай» выборы США обсуждались вскользь и совсем коротко.