Песков: Говорить о потеплении в отношениях России и США пока рано
Говорить о потеплении в отношениях РФ и США нельзя до тех пор, пока не будут предприняты какие-то конкретные шаги, хотя обе стороны готовы к разговору. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Есть определённые заявления, но пока не настало время каких-то конкретных шагов, было бы преждевременно об этом говорить», — объяснил Песков во время брифинга.
Ранее в Кремле заверили, что президент РФ Владимир Путин готов и открыт к общению с Трампом, который одержал победу на выборах за главный государственный пост в США. Однако никакой конкретики пока нет.
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