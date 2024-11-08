Песков: Говорить о потеплении в отношениях России и США пока рано

Говорить о потеплении в отношениях РФ и США нельзя до тех пор, пока не будут предприняты какие-то конкретные шаги, хотя обе стороны готовы к разговору. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть определённые заявления, но пока не настало время каких-то конкретных шагов, было бы преждевременно об этом говорить», — объяснил Песков во время брифинга.