В Турции рассказали, как Трамп может решить конфликт между Москвой и Киевом

Украинский конфликт найдёт быстрое решение, если администрация объявившего о победе на выборах в США Дональда Трампа продемонстрирует соответствующую волю и намерение. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передаёт агенство Anadolu.

«Усилия некоторых западных стран во главе с Соединёнными Штатами по прекращению войны на Украине ускорят урегулирование этого конфликта. С самого начала мы выбрали сторону мира, мы проигнорировали попытки склонить нас встать на одну из сторон в войне и поддерживали контакт с обеими сторонами», — сказал Эрдоган журналистам пула по итогам визитов в Киргизию и Венгрию.

Президент также добавил, что на данный момент Запад вовсе не верит в то, что конфликт Москвы и Киева урегулируют посредством дипломатии. При этом «положить конец этой войне» всё-таки можно, если администрация будущего президента подойдёт к данному вопросу с позиций урегулирования.