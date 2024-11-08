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8 ноября, 10:40

В Турции рассказали, как Трамп может решить конфликт между Москвой и Киевом

Эрдоган: Конфликт на Украине быстро завершится, если того захочет Трамп

Украинский конфликт найдёт быстрое решение, если администрация объявившего о победе на выборах в США Дональда Трампа продемонстрирует соответствующую волю и намерение. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передаёт агенство Anadolu.

«Усилия некоторых западных стран во главе с Соединёнными Штатами по прекращению войны на Украине ускорят урегулирование этого конфликта. С самого начала мы выбрали сторону мира, мы проигнорировали попытки склонить нас встать на одну из сторон в войне и поддерживали контакт с обеими сторонами», — сказал Эрдоган журналистам пула по итогам визитов в Киргизию и Венгрию.

Президент также добавил, что на данный момент Запад вовсе не верит в то, что конфликт Москвы и Киева урегулируют посредством дипломатии. При этом «положить конец этой войне» всё-таки можно, если администрация будущего президента подойдёт к данному вопросу с позиций урегулирования.

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Напомним, уже не раз Трамп заявлял, что сможет урегулировать украинский конфликт, если станет новым президентом США. По его словам, споры между Москвой и Киевом можно было бы не доводить до крупных маштабов. Для этого Путину якобы стоило послушать нынешнего хозяина овального кабинета Джо Байдена.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Наталья Афонина
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