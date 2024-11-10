В США узнали, как Трамп может обойти запрет Байдена на выход из НАТО

Новоизбранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп знает о лазейке, с помощью которой можно обойти закон, препятствующий выходу Штатов из НАТО. Об этом газете Politico рассказали эксперты.

В материале газеты уточняется, что во время правления Джо Байдена был принят закон, согласно которому решение президента о выходе страны из НАТО должно быть предварительно одобрено Сенатом двумя третями голосов или утверждено Конгрессом. Однако, по мнению специалистов, республиканец может сослаться на президентские полномочия в области внешней политики для обхода установленного правила.

В качестве реального примера подобной ситуации эксперты привели выход Штатов из Договора по открытому небу, что произошло также во время президентства Трампа. Так, в 2019-м по решению Конгресса была принята правка, согласно которой глава Минобороны и госсекретарь обязывались уведомить законодателей по меньшей мере за 120 дней до выхода из договора. Однако Минюст посчитал, что данное решение нарушает конституционные полномочия американского лидера в сфере внешней политики.

Научный сотрудник Института Брукингса Скотт Андерсон заявил, что в законе о НАТО есть изъяны, но решение Трампа о выходе из альянса может привести к открытой конфронтации с Конгрессом. Это же подтвердил профессор школы права университета Чикаго Кертис Брэдли, который предупредил, что подобные решения со стороны Трампа могут довести до суда.

«Единственная сторона, которая, как мне кажется, могла бы подать иск, — это сам Конгресс, но неясно, поддержат ли республиканцы в Конгрессе такой иск», — заключил он.