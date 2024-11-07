Путин уличил НАТО в «ползучей интервенции» с целью разрушения России

Запад осуществлял ползучую интервенцию с целью принижения России. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства подчеркнул, что Россия сегодня борется за свою свободу, права и суверенитет.

«На протяжении предыдущих десятилетий вроде все благоприятно выглядело, из «семерки» сделали «восьмерку». А знаете что происходило? Стало ясно, что до встречи в рамках G8 уже собралась «семёрочка» и между собой все что-то пообсуждали, а потом уже приглашают Россию», — поведал российский лидер.

Путин привёл пример и с расширением НАТО на восток.

«Это стало выглядеть как ползучая интервенция, которая была бы направлена на разрушение страны. Добрались уже до Украины, туда влезли с базами», — отметил Путин.