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7 ноября, 17:50

Путин уличил НАТО в «ползучей интервенции» с целью разрушения России

Запад осуществлял ползучую интервенцию с целью принижения России. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства подчеркнул, что Россия сегодня борется за свою свободу, права и суверенитет.

«На протяжении предыдущих десятилетий вроде все благоприятно выглядело, из «семерки» сделали «восьмерку». А знаете что происходило? Стало ясно, что до встречи в рамках G8 уже собралась «семёрочка» и между собой все что-то пообсуждали, а потом уже приглашают Россию», — поведал российский лидер.

Путин привёл пример и с расширением НАТО на восток.

«Это стало выглядеть как ползучая интервенция, которая была бы направлена на разрушение страны. Добрались уже до Украины, туда влезли с базами», — отметил Путин.

Путин — Западу: Как аукнется, так и откликнется
Путин — Западу: Как аукнется, так и откликнется

Ранее Владимир Путин рассказал об отношении России к Западу. По его словам, в нашей стране не воспринимают западную цивилизацию в качестве врага, а вопрос взаимоотношений не звучит как «они или мы».

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Life.ru

Марина Фещенко
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