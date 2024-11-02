Байден уронил, поднял с пола и «эротично» облизал медаль рыдающей американки

Президент США Джо Байден не перестаёт удивлять американцев своей «энергичностью» и «вменяемостью». На этот раз казус случился во время вручения активистке медали «За гражданские заслуги» на торжественной церемонии в Пенсильвании.

Джо Байден уронил медаль. Видео © Х / OpenClusterTx

Женщина подставила под медаль грудь и буквально облилась слезами счастья, пока Байден ковырялся с креплением награды. Пальцы его не слушались, пауза затянулась, и женщина слегка приуныла. И тут Байден роняет медаль, после чего медленно нагибается её искать. Активистка тоже присела помочь ему, видимо, не надеясь, что он справится сам.

Затем президент вновь приставил медаль к груди женщины и облизнул крепление для «лучшей сцепки». Однако Байден забыл, что давно уже не мачо, и обслюнявленная стариком награда заставила американку брезгливо отвернуться, а вовсе не вызвала у неё эротический восторг от прикосновения губ президента.