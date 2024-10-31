Байден оставил «вампирские засосы» на руках и ногах 4 младенцев на Хэллоуин в Белом доме
Байден укусил четырёх младенцев во время празднования Хэллоуина в Белом доме
Байден впился зубами в детскую ногу. Фото © X / The White House
Президент США Джо Байден проводил мероприятие, посвящённое Хэллоуину. В Белый дом на «сладость или гадость» навалилась куча детей из семей военных. Одного ребёнка американский лидер, проникшийся жуткой атмосферой праздника, решил укусить за ногу. Трансляция появилась на странице администрации американского президента в соцсети Х.
Байден кусает ребёнка. Видео © X / The White House
81-летний Байден пришёл на Хэллоуин в костюме себя самого, чтобы пугать непослушных детишек под музыку Мусоргского. Четверых из них, которые были одеты в костюмы еды, он решил пометить отдельно, оставив на их конечностях отпечаток своих виниров. Родителям малышей в образе цыплёнка и пирожного с вишней оставалось лишь неловко улыбаться. А вот эмоции первой леди США остались загадкой – она была в костюме панды, скрывающем лицо полностью.
Уходящего на покой президента считают обузой в штабе кандидата на его пост Камалы Харрис, поэтому под конец своего президентского срока Байден развлекается, как хочет. Ранее он назвал республиканца Дональда Трампа «тупым дураком», а затем окрестил его неудачником по жизни. Журналисты в США считают, что, привлекая к себе внимание, американский лидер хочет затмить своего вице-президента перед тем, как покинуть Белый дом.