Байден оставил «вампирские засосы» на руках и ногах 4 младенцев на Хэллоуин в Белом доме

Президент США Джо Байден проводил мероприятие, посвящённое Хэллоуину. В Белый дом на «сладость или гадость» навалилась куча детей из семей военных. Одного ребёнка американский лидер, проникшийся жуткой атмосферой праздника, решил укусить за ногу. Трансляция появилась на странице администрации американского президента в соцсети Х.

81-летний Байден пришёл на Хэллоуин в костюме себя самого, чтобы пугать непослушных детишек под музыку Мусоргского. Четверых из них, которые были одеты в костюмы еды, он решил пометить отдельно, оставив на их конечностях отпечаток своих виниров. Родителям малышей в образе цыплёнка и пирожного с вишней оставалось лишь неловко улыбаться. А вот эмоции первой леди США остались загадкой – она была в костюме панды, скрывающем лицо полностью.