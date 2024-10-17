Пулитцеровский лауреат Херш раскрыл тайный замысел Байдена перед уходом с поста

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что действующий хозяин Белого дома Джо Байден, которому вскоре предстоит покинуть пост, стремится затмить свою вице-президента Камалу Харрис. Об этом он сообщил в своём блоге на платформе Substack.

Он отметил, что Харрис присутствовала при телефонном разговоре Байдена с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, в ходе которого, по мнению журналиста, она должна была руководить всеми ключевыми внешнеполитическими вопросами на этом этапе.

«Кажется, Байден намерен затмить своего верного вице-президента», — пишет Херш.

Он также добавил, что Байден не делает всего возможного, чтобы показать избирателям компетентность Харрис, а вместо этого привлекает внимание к себе.

Кроме того, Херш считает, что президент Америки потерял поддержку многих молодых американцев из-за огромных финансовых вливаний в Украину и Израиль. Журналист уверен, что внешнеполитическая команда Байдена оставит США вовлечёнными в текущие украинский и ближневосточный конфликты.