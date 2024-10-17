Пулитцеровский лауреат Херш раскрыл тайный замысел Байдена перед уходом с поста
Сеймур Херш: Байден пытается затмить Камалу Харрис перед уходом с поста
Президент США Джо Байден и кандидат на пост лидера Штатов Камала Харис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / John Arehart
Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что действующий хозяин Белого дома Джо Байден, которому вскоре предстоит покинуть пост, стремится затмить свою вице-президента Камалу Харрис. Об этом он сообщил в своём блоге на платформе Substack.
Он отметил, что Харрис присутствовала при телефонном разговоре Байдена с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, в ходе которого, по мнению журналиста, она должна была руководить всеми ключевыми внешнеполитическими вопросами на этом этапе.
«Кажется, Байден намерен затмить своего верного вице-президента», — пишет Херш.
Он также добавил, что Байден не делает всего возможного, чтобы показать избирателям компетентность Харрис, а вместо этого привлекает внимание к себе.
Кроме того, Херш считает, что президент Америки потерял поддержку многих молодых американцев из-за огромных финансовых вливаний в Украину и Израиль. Журналист уверен, что внешнеполитическая команда Байдена оставит США вовлечёнными в текущие украинский и ближневосточный конфликты.
Ранее Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 425 миллионов долларов. В Белом доме уточнили, что в новый американский пакет помощи вошли дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса земля — воздух, бронетехника и важные снаряды, необходимые для «удовлетворения насущных потребностей» украинской армии.