Байден записал Трампа в лузеры по жизни
Байден оскорбил Трампа, назвав неудачником как человека и кандидата в президенты
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
С резкой критикой в сторону кандидата в президенты Дональда Трампа высказался действующий лидер США Джо Байден. Он назвал республиканца лузером как в качестве претендента на должность лидера страны, так и в качестве человека, сообщает The Hill.
«Он неудачник как кандидат, и, что более важно, на мой взгляд, я просто скажу это прямо, он неудачник как человек», — заявил хозяин Белого дома на мероприятии Демпартии в Пенсильвании.
Действующий лидер США заявил, что Камала Харрис является наиболее подходящим кандидатом на пост главнокомандующего вооружённых сил США, и ситуации «более очевидной» быть не может.
«Это самые важные выборы в нашей жизни, независимо от того, сколько вам лет… Это не шутка, не гипербола, это не о демократах или республиканцах. Это вопрос порядочности или её отсутствия», — сказал Байден.
Чуть более недели остаётся до выборов президента в США. Согласно опросам, Трамп имеет незначительный перевес. Кстати, в Америке медийные персоны каждый год принимают участие в кампании, помогая кандидатам привлекать избирателей из числа своих подписчиков. К примеру, на сторону Харрис уже встали певица Тейлор Свифт, рэперша Карди Би и её именитый коллега Эминем. В команде Трампа же состоят глава UFC Дана Уайт, рэперы Канье Уэст и 50 Cent, а также самый ценный актив республиканца миллиардер Илон Маск.