Байден записал Трампа в лузеры по жизни

С резкой критикой в сторону кандидата в президенты Дональда Трампа высказался действующий лидер США Джо Байден. Он назвал республиканца лузером как в качестве претендента на должность лидера страны, так и в качестве человека, сообщает The Hill.

«Он неудачник как кандидат, и, что более важно, на мой взгляд, я просто скажу это прямо, он неудачник как человек», — заявил хозяин Белого дома на мероприятии Демпартии в Пенсильвании.

Действующий лидер США заявил, что Камала Харрис является наиболее подходящим кандидатом на пост главнокомандующего вооружённых сил США, и ситуации «более очевидной» быть не может.