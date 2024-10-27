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27 октября, 07:29

Илон Маск разозлился на Байдена-«марионетку» из-за вранья

Маск высказался по поводу слов Байдена о незаконной работе в США

Илон Маск. Фото © X / Elon Musk

Илон Маск. Фото © X / Elon Musk

Американский миллиардер Илон Маск впервые дал комментарий на тему того, что он незаконным путём начал свой бизнес в США. Об этом он заявил в своём аккаунте в соцсети Х.

В субботу газета Washington Post, ссылаясь на источники, рассказала, что в 1995 году, когда Маск не поступил в Стэнфорд, у него пропали законные основания оставаться в США, однако он решил задержаться, поскольку работал над собственным стартапом. Свой комментарий по ситуации дал президент страны Джо Байден, который на мероприятии в Пенсильвании заявил, что «богатейший человек в мире оказался нелегальным работником».

«Вот теперь его заботят мигранты», — подметил иронично Маск, комментируя слова Байдена.

После миллиардер добавил, что в те годы ему в действительности выдали разрешение на работу в Соединённых Штатах. «Марионетка Байден лжёт», заключил Илон.

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Напомним, что Илон Маск родом из ЮАР. Он часто выступает с критикой в адрес миграционной политики США, однако ранее американские СМИ, изучив некоторые архивы, заявили, что предприниматель и сам был нелегальным мигрантом, когда начинал строительство своей бизнес-империи в Америке.

Владимир Озеров
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