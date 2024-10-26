В США обвинили Маска в незаконном пребывании в стране
WP: Критикующий мигрантов Маск основал собственный бизнес в США в обход закона
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, известный своей критикой миграционной политики Штатов, сам начал свой бизнес в США в обход закона. Об этом говорится в материале издания Washington Post.
«Уроженец Южной Африки Илон Маск нелегально работал в США», — сказано в материале.
Газета пишет, что Маск приехал в калифорнийский Пало-Алто в 1995 году, чтобы поступить в Стэндфордский университет, но вместо зачисления на курсы начал работать над собственным стартапом. Без поступления у него не было ни законного права оставаться на территории США, ни работать над созданием компании Zip2, занимавшейся созданием электронных карт и бизнес-справочников для СМИ. Фирму продали в 1999 году.
Сам Маск никак не стал комментировать эти обвинения в свой адрес, добавляет WP.
Тем временем сам Маск стремительно разбогател всего за один день. Если верить рейтингу Bloomberg Billionaires Index, благодаря резкому росту акций Tesla 24 октября, состояние главы компании возросло на 33,5 миллиарда долларов всего за день.
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