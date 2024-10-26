В США обвинили Маска в незаконном пребывании в стране

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, известный своей критикой миграционной политики Штатов, сам начал свой бизнес в США в обход закона. Об этом говорится в материале издания Washington Post.

«Уроженец Южной Африки Илон Маск нелегально работал в США», — сказано в материале.

Газета пишет, что Маск приехал в калифорнийский Пало-Алто в 1995 году, чтобы поступить в Стэндфордский университет, но вместо зачисления на курсы начал работать над собственным стартапом. Без поступления у него не было ни законного права оставаться на территории США, ни работать над созданием компании Zip2, занимавшейся созданием электронных карт и бизнес-справочников для СМИ. Фирму продали в 1999 году.

Сам Маск никак не стал комментировать эти обвинения в свой адрес, добавляет WP.