Илон Маск увеличил состояние на $33,5 млрд за день из-за роста акций Tesla

В результате стремительного роста акций Tesla в четверг, 24 октября, состояние Илона Маска значительно увеличилось. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, его капитал за сутки вырос на 33,5 миллиарда долларов.

На конец дня основатель компаний Tesla и SpaceX удерживал первую строчку среди богатейших людей мира с состоянием в 270 миллиардов долларов, что составило прирост на 14 процентов за сутки. Второе место в рейтинге занимает основатель Amazon Джефф Безос с капиталом в 209 миллиардов долларов, увеличившимся на 1,42 миллиарда.

За 24 октября акции Tesla на NASDAQ подорожали на 21,92 процента, достигнув цены 260,4 тысячи долларов за штуку, что стало рекордным ростом для компании за последние 11 лет.