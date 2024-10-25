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25 октября, 10:41

WSJ заявила о тайных разговорах Маска с Путиным

WSJ: Маск обсуждает с Путиным личные темы и бизнес, а Белый дом об этом знает

Илон Маск. Обложка © ТАСС / АР

Илон Маск. Обложка © ТАСС / АР

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск находится на постоянной связи с российским лидером Владимиром Путиным, с которым ведёт разговоры не только о личном, но и о бизнесе, утверждает газета The Wall Street Journal.

«Регулярные контакты между самым богатым человеком мира и главным антагонистом Америки вызывают опасения по поводу безопасности», — говорится в материале.

По словам автора, американское правительство якобы прекрасно знает о подобном общении, но не имеет рычагов влияния на Маска с целью запретить ему общение с Путиным. Издание подчёркивает, что сам Маск не признаётся в своих тайных контактах и публично их отрицает.

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Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск отреагировал на недавние высказывания президента России Владимира Путина о возможном вовлечении западных стран в конфликт на Украине. В своём посте в соцсети X Маск признался, что его охватывает тревога в связи с этими событиями.

Татьяна Миссуми
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