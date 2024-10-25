WSJ заявила о тайных разговорах Маска с Путиным

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск находится на постоянной связи с российским лидером Владимиром Путиным, с которым ведёт разговоры не только о личном, но и о бизнесе, утверждает газета The Wall Street Journal.

«Регулярные контакты между самым богатым человеком мира и главным антагонистом Америки вызывают опасения по поводу безопасности», — говорится в материале.

По словам автора, американское правительство якобы прекрасно знает о подобном общении, но не имеет рычагов влияния на Маска с целью запретить ему общение с Путиным. Издание подчёркивает, что сам Маск не признаётся в своих тайных контактах и публично их отрицает.