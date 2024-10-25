WSJ заявила о тайных разговорах Маска с Путиным
WSJ: Маск обсуждает с Путиным личные темы и бизнес, а Белый дом об этом знает
Илон Маск. Обложка © ТАСС / АР
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск находится на постоянной связи с российским лидером Владимиром Путиным, с которым ведёт разговоры не только о личном, но и о бизнесе, утверждает газета The Wall Street Journal.
«Регулярные контакты между самым богатым человеком мира и главным антагонистом Америки вызывают опасения по поводу безопасности», — говорится в материале.
По словам автора, американское правительство якобы прекрасно знает о подобном общении, но не имеет рычагов влияния на Маска с целью запретить ему общение с Путиным. Издание подчёркивает, что сам Маск не признаётся в своих тайных контактах и публично их отрицает.
Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск отреагировал на недавние высказывания президента России Владимира Путина о возможном вовлечении западных стран в конфликт на Украине. В своём посте в соцсети X Маск признался, что его охватывает тревога в связи с этими событиями.