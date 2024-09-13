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13 сентября, 03:09
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Маск встревожен высказываниями Путина об участии Запада в украинском конфликте

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на недавние высказывания президента России Владимира Путина о возможном вовлечении западных стран в конфликт на Украине. В своём посте в соцсети X Маск признался, что его охватывает тревога в связи с этими событиями.

«У меня плохое чувство по поводу этого», — написал он, комментируя фрагмент интервью Путина, опубликованный в интернете.

Российский лидер упомянул, что НАТО обсуждает варианты прямого участия в конфликте. Пользователь, разместивший видео, выразил мнение, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис могут в скором времени принять решение о начале Третьей мировой войны, санкционировав атаки на территорию России. Также в посте утверждалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердит разрешение США на удары по российским объектам с использованием западных ракет.

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Стоит отметить, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать высказывания президента России Владимира Путина о возможной роли НАТО в украинском конфликте. Вместо этого она подчеркнула, что Россия имеет возможность прекратить конфликт в любое время.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Кирилл Сосновских
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