Маск встревожен высказываниями Путина об участии Запада в украинском конфликте

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на недавние высказывания президента России Владимира Путина о возможном вовлечении западных стран в конфликт на Украине. В своём посте в соцсети X Маск признался, что его охватывает тревога в связи с этими событиями.

«У меня плохое чувство по поводу этого», — написал он, комментируя фрагмент интервью Путина, опубликованный в интернете.

Российский лидер упомянул, что НАТО обсуждает варианты прямого участия в конфликте. Пользователь, разместивший видео, выразил мнение, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис могут в скором времени принять решение о начале Третьей мировой войны, санкционировав атаки на территорию России. Также в посте утверждалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердит разрешение США на удары по российским объектам с использованием западных ракет.