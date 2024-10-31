«Дед-вампир»: Политолог и психиатр объяснили поведение кусающегося Байдена

Когнитивное расстройство или «внутривампирная борьба» — что заставило президента США Джо Байдена укусить несколько малышей во время вечеринки по случаю Хэллоуина в Белом доме? Life.ru спросил об этом психиатра и политолога.

Так, психиатр, нарколог Василий Шуров считает, что у Байдена, скорее всего, прогрессирует когнитивное расстройство: американский лидер не понимает, что происходит, как надо действовать, начинает неуместно импровизировать.

Понятно, что он опасен в первую очередь для себя, во вторую — для окружающих. Такую малышку он может испугать, попытавшись укусить. Речь идёт о серьёзном когнитивном дефекте, с разрушением памяти, мышления. Поэтому требовать от него адекватности всё тяжелее и тяжелее. По-моему, его уже спрятали в дальний чулан и выпускают, только чтобы почитать пару слов с суфлёра, и то он умудряется нести откровенную глупость. Василий Шуров Психиатр, нарколог

Байден кусает ребёнка во время вечеринки в честь Хэллоуина в Белом доме. Видео © X / The White House

А вот директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов сравнил Байдена с вампиром, а всю логику американской политики от Линкольна до сегодняшних дней — с «внутривампирной борьбой».

«Это не просто комиксы или фильмы, это своего рода интерпретация всей политической системы Соединённых Штатов. Ведь основная масса людей — это корм для тех самых вампиров, которые сегодня представлены финансово-политической элитой. И в этом смысле он абсолютно в мейнстриме: укусил детей. Из кого же им пить кровь, как не из младенцев? Я на полном серьёзе по поводу этих интерпретаций», — говорит Мартынов.

Он обратил внимание на избирательную систему США, которую мы называем архаичной, а они — традицией. Однако эта традиция создана отцами-основателями, которые строили не демократию, а элитарную диктатуру хозяев, рабовладельцев подчёркивает политолог.

«И смысл этой демократии через выборщиков — это договорённость внутри чётко очерченного элитарного круга уважаемых людей, то есть хозяев. Это круг — невозможно ни войти, ни выйти. Все эти люди — те же самые, за редким исключением свежей крови, которую они туда добавляют. Но всё равно это связано с тем или иным основателем, с наследниками, мультипликациями этого основателя», — объяснил эксперт.

Поэтому, по словам Мартынова, выборы в США — это выборы внутри этого круга, и ни о какой демократии речи не идёт, это просто миф.

«Формула простая: население — это еда и средства производства для узкой прослойки финансово-политической элиты. Дед (Джо Байден. — Прим. Life.ru) сошёл с ума, ну сошёл, бывает. А так, дед-вампир — это же хорошо», — заключил политолог.