Обагрившего руки в крови Байдена хотят признать военным преступником в Госдуме

Президент США Джо Байден стал одним из самых кровавых американских лидеров, после окончания полномочий на посту главы государства его следует признать военным преступником и завести уголовное дело. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Байден войдёт в историю, пожалуй, как самый кровавый американский президент, спровоцировавший конфликты в различных уголках планеты и решивший под занавес своей политической карьеры создать предпосылки для начала третьей мировой войны. После окончания его каденции на Байдена нужно возбудить уголовное дело и признать военным преступником», — заявил Шеремет РИА «Новости».