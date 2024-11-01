Обагрившего руки в крови Байдена хотят признать военным преступником в Госдуме
Депутат Шеремет призвал признать Байдена военным преступником
Президент США Джо Байден. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Президент США Джо Байден стал одним из самых кровавых американских лидеров, после окончания полномочий на посту главы государства его следует признать военным преступником и завести уголовное дело. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«Байден войдёт в историю, пожалуй, как самый кровавый американский президент, спровоцировавший конфликты в различных уголках планеты и решивший под занавес своей политической карьеры создать предпосылки для начала третьей мировой войны. После окончания его каденции на Байдена нужно возбудить уголовное дело и признать военным преступником», — заявил Шеремет РИА «Новости».
Парламентарий утверждает, что именно Джо Байдену принадлежит идея разжигания конфликта на Украине. По его словам, американский политик лично решил подвергнуть украинский народ геноциду, уничтожив некогда процветающую страну.
Ранее немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, Байден и его вице-президент Харрис могут оказаться за решёткой, если республиканец решит обвинить их в подрыве Северных потоков. Однако в Британии считают, что глава Белого дома перед уходом подготовил последний план по Украине в надежде, что в Вашингтоне останутся ярые сторонники Киева, если победит Трамп.