Призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля разрешить Украине бить вглубь России является вызовом избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, Боррель сделал подобное заявление, чтобы показать Трампу, мол, Евросоюз готов самостоятельно поддерживать киевский режим, если США начнут предпринимать шаги для прекращения конфликта на Украине. Депутат добавил, что ряд лидеров ЕС, например, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц заинтересованы в продолжении боевых действий.