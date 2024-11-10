Боррель бросил вызов Трампу, призвав разрешить Украине бить вглубь РФ, заявили в Госдуме
Депутат Водолацкий: Призыв Борреля разрешить удары вглубь РФ — вызов Трампу
Жозеп Боррель и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin, Andrew Cline
Призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля разрешить Украине бить вглубь России является вызовом избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
По его словам, Боррель сделал подобное заявление, чтобы показать Трампу, мол, Евросоюз готов самостоятельно поддерживать киевский режим, если США начнут предпринимать шаги для прекращения конфликта на Украине. Депутат добавил, что ряд лидеров ЕС, например, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц заинтересованы в продолжении боевых действий.
«Поэтому это вызов Трампу. Для того, чтобы он «одумался» и пошёл на контакт с Евросоюзом и с теми лидерами — Макроном, Шольцем, — которые хотят продолжения войны на Украине», — подчеркнул собеседник RT.
Напомним, 9 ноября Жозеп Боррель прибыл в Киев с прощальным визитом. До конца года глава дипломатии ЕС должен передать полномочия экс-премьеру Эстонии Кае Каллас. Тем не менее, уходящий в отставку политик призвал разрешить Украине бить вглубь России.