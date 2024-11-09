«Критический час»: Уходящий в отставку Боррель призвал разрешить Киеву бить вглубь России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что выступает за наращивание военной помощи Украине и за разрешение ВСУ наносить удары по военным объектам на территории России. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с главой МИД Незалежной Андреем Сибигой в Киеве.

«Мой постоянный призыв — больше и быстрее, и он остаётся актуальным: больше военной помощи, больше тренировочных усилий, быстрее поставки, больше денег, а также разрешение поражать [объекты] на территории РФ», — сказал Боррель.

По его словам, европейские страны не должны останавливать дипломатическую и оборонную поддержку Незалежной «в этот критический час». Также Боррель добавил, что призовёт ЕС продолжать помощь Киеву на фоне неопределённости по планам избранного президента США Дональда Трампа.