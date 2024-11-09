«Критический час»: Уходящий в отставку Боррель призвал разрешить Киеву бить вглубь России
Боррель выступил за наращивание помощи Киеву и удары по военным объектам РФ
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что выступает за наращивание военной помощи Украине и за разрешение ВСУ наносить удары по военным объектам на территории России. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с главой МИД Незалежной Андреем Сибигой в Киеве.
«Мой постоянный призыв — больше и быстрее, и он остаётся актуальным: больше военной помощи, больше тренировочных усилий, быстрее поставки, больше денег, а также разрешение поражать [объекты] на территории РФ», — сказал Боррель.
По его словам, европейские страны не должны останавливать дипломатическую и оборонную поддержку Незалежной «в этот критический час». Также Боррель добавил, что призовёт ЕС продолжать помощь Киеву на фоне неопределённости по планам избранного президента США Дональда Трампа.
Также Боррель подтвердил, что ЕС сейчас готовит 15-й пакет антироссийских санкций. По его словам, Брюссель намерен ужесточить меры против обхода уже действующих ограничений.
Напомним, Жозеп Боррель утром 9 ноября прибыл в Киев. Этот визит станет для него последним на посту главного дипломата ЕС. До конца текущего года Боррель должен передать полномочия бывшему премьер-министру Эстонии Кае Каллас.
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