Прибывший с прощальным визитом в Киев Боррель анонсировал 15-й пакет санкций ЕС против России
Боррель: Евросоюз готовит 15-й пакет санкций против России
Евросоюз (ЕС) готовит 15-й пакет санкций против России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Киеве. По его словам, Брюссель намерен ужесточить меры против обхода уже действующих ограничений.
«Мы находимся в подготовке 15-го пакета санкций, мы должны ужесточить меры против обхода ограничений, должны изолировать промышленные возможности РФ, лишить её компонентов, которые она получает от остального мира», — сказал Боррель.
Напомним, Жозеп Боррель утром 9 ноября прибыл в Киев. Этот визит станет для него последним на посту главного дипломата ЕС. До конца текущего года Боррель должен передать полномочия бывшему премьер-министру Эстонии Кае Каллас.
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