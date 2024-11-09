Прибывший с прощальным визитом в Киев Боррель анонсировал 15-й пакет санкций ЕС против России

Евросоюз (ЕС) готовит 15-й пакет санкций против России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Киеве. По его словам, Брюссель намерен ужесточить меры против обхода уже действующих ограничений.

«Мы находимся в подготовке 15-го пакета санкций, мы должны ужесточить меры против обхода ограничений, должны изолировать промышленные возможности РФ, лишить её компонентов, которые она получает от остального мира», — сказал Боррель.