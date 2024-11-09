«Несчастный»: Вид Борреля в Киеве поверг в шок пользователей Сети
Пользователи соцсети X отметили постаревший вид Борреля, прибывшего в Киев
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Киеве. Обложка © X / JosepBorrellF
Внешний вид главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля вызвал испуг и недоумение у пользователей соцсети X. Сегодня, 9 ноября, Боррель приехал в Киев, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Незалежной.
«Похоже на поездку туриста», «Несчастный», «Жалкий», — написали пользователи.
Некоторые комментаторы задались вопросом, существуют ли политики моложе «этого старого дедушки». А часть пользователей разволновалась, в порядке ли 77-летний глава дипломатии ЕС.
Ранее Life.ru сообщал, что Жозеп Боррель отправится на Украину на фоне победы Дональда Трампа в выборах США. По словам главы дипломатии ЕС, стороны обсудят дальнейшую поддержку Киева Западом. В субботу, 9 ноября, Боррель прибыл в Киев.