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9 ноября, 13:16

«Несчастный»: Вид Борреля в Киеве поверг в шок пользователей Сети

Пользователи соцсети X отметили постаревший вид Борреля, прибывшего в Киев

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Киеве. Обложка © X / JosepBorrellF

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Киеве. Обложка © X / JosepBorrellF

Внешний вид главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля вызвал испуг и недоумение у пользователей соцсети X. Сегодня, 9 ноября, Боррель приехал в Киев, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Незалежной.

«Похоже на поездку туриста», «Несчастный», «Жалкий», — написали пользователи.

Некоторые комментаторы задались вопросом, существуют ли политики моложе «этого старого дедушки». А часть пользователей разволновалась, в порядке ли 77-летний глава дипломатии ЕС.

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Ранее Life.ru сообщал, что Жозеп Боррель отправится на Украину на фоне победы Дональда Трампа в выборах США. По словам главы дипломатии ЕС, стороны обсудят дальнейшую поддержку Киева Западом. В субботу, 9 ноября, Боррель прибыл в Киев.

Дарья Нарыкова
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