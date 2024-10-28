Боррель раскрыл, почему конфликт на Украине в ЕС задвинули на второй план

Конфликт на Украине отошёл на второй план, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его мнению, основное внимание теперь сосредоточено на палестино-израильском конфликте.

«То, что происходит на Ближнем Востоке, указывает на то, что мы утратили чувство человечности. Мы уже не так много говорим о войне на Украине, как если бы она закончилась, но нет, уверяю вас, она не закончилась, она продолжается и продолжается с той же интенсивностью», — заявил Боррель в интервью испанской радиостанции RNE.