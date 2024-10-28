Боррель раскрыл, почему конфликт на Украине в ЕС задвинули на второй план
Боррель: Конфликт на Украине отошёл на второй план
Конфликт на Украине отошёл на второй план, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его мнению, основное внимание теперь сосредоточено на палестино-израильском конфликте.
«То, что происходит на Ближнем Востоке, указывает на то, что мы утратили чувство человечности. Мы уже не так много говорим о войне на Украине, как если бы она закончилась, но нет, уверяю вас, она не закончилась, она продолжается и продолжается с той же интенсивностью», — заявил Боррель в интервью испанской радиостанции RNE.
Он добавил, что Израиль не выполнил довольно большое количество резолюций ООН. Также Боррель отметил, что война в секторе Газа и Ливане держит всех в напряжении из-за «искры, которая может вызвать пожар».
Ранее Боррель признал бесполезность попыток принудить Россию к перемирию военным путём. Также он отметил, что РФ демонстрирует высокую эффективность в преодолении санкционной блокады.
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